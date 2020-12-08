ЗАМАНА - Президент UFC хочет организовать еще два боя Нурмагомедова

Президент UFC хочет организовать еще два боя Нурмагомедова

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08 декабря, 2020. Вторник 12:50
Президент UFC хочет организовать еще два боя Нурмагомедова

По словам Уайта, ему бы хотелось, чтобы Нурмагомедов подрался с Конором Макгрегором и Жоржем Сен-Пьером. В интервью для BT Sport Уайт не смог выбрать, какой бой ему бы хотелось организовать больше.

Президент UFC хочет организовать еще два боя Нурмагомедова
Спорт

Напомним, Нурмагомедов и Макгрегор уже встречались в 2018 году, тогда дагестанский боец одержал победу болевым приёмом. Жорж Сен-Пьер же является экс-чемпионом UFC и на настоящий момент завершил спортивную карьеру.

 

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