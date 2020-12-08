Президент UFC хочет организовать еще два боя Нурмагомедова

По словам Уайта, ему бы хотелось, чтобы Нурмагомедов подрался с Конором Макгрегором и Жоржем Сен-Пьером. В интервью для BT Sport Уайт не смог выбрать, какой бой ему бы хотелось организовать больше.