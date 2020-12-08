Венгерская сборная по борьбе усилилась дагестанцами

На предстоящем Кубке мира, что пройдет с 12 по 17 декабря, в Белграде под флагом Венгрии выступят трое воспитанников дагестанской школы вольной борьбы.

Ранее венгерскую сборную уже представляли Исмаил Мусукаев и Мурад Курамагомедов, в этом году, компанию землякам составит призер юниорского первенства-2019 Гамзатгаджи Халидов. Для него Кубок мира станет первым выступлением «по взрослым». В данный момент, спортсмены участвуют в сборах на олимпийской базе в городе Татабанья, что недалеко от Будапешта, а до этого тренировались дома.