ЗАМАНА - Венгерская сборная по борьбе усилилась дагестанцами

Венгерская сборная по борьбе усилилась дагестанцами

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08 декабря, 2020. Вторник 11:08
Венгерская сборная по борьбе усилилась дагестанцами

На предстоящем Кубке мира, что пройдет с 12 по 17 декабря, в Белграде под флагом Венгрии выступят трое воспитанников дагестанской школы вольной борьбы.

Венгерская сборная по борьбе усилилась дагестанцами
Спорт

Ранее венгерскую сборную уже представляли Исмаил Мусукаев и Мурад Курамагомедов, в этом году, компанию землякам составит призер юниорского первенства-2019 Гамзатгаджи Халидов. Для него Кубок мира станет первым выступлением «по взрослым». В данный момент, спортсмены участвуют в сборах на олимпийской базе в городе Татабанья, что недалеко от Будапешта, а до этого тренировались дома.

 

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