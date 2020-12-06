ЗАМАНА - Дочь министра обороны Ксения Шойгу возглавила Федерацию Триатлона России

Дочь министра обороны Ксения Шойгу возглавила Федерацию Триатлона России

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06 декабря, 2020. Воскресенье 12:22
Дочь министра обороны Ксения Шойгу возглавила Федерацию Триатлона России

По заявлению нового президента Федерации, она будет добиваться открытия новых баз для профессионального занятия триатлоном в Москве, Санкт-Петербурге, на Урале, что приведет к увеличению интереса к этому виду спорта, пишет ТАСС.

Дочь министра обороны Ксения Шойгу возглавила Федерацию Триатлона России
Спорт

Также Ксения Шойгу намерена много внимания уделять маркетингу: спортсмены должны чувствовать себя известными, популярными, считает глава Федерации, это приведет спонсоров, готовых увеличить призовой фонд соревнований. 29-летнюю Ксению Шойгу выбрали президентом ФТР на уходящей неделе. Параллельно она занимается организацией массовых спортивных мероприятий а также работает советником заместителя председателя правления Газпромбанка. Кандидатура Шойгу была на выборах единственная, проголосовали за неё единогласно.
Триатлон вид спорта, в котором атлеты поэтапно соревнуются в плавании, велогонках и беге. С 2000 года является олимпийским.

 

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