ЗАМАНА - Четыре медали привезли в Дагестан боксеры с Чемпионата России

Четыре медали привезли в Дагестан боксеры с Чемпионата России

Автор
06 декабря, 2020. Воскресенье 10:22
Четыре медали привезли в Дагестан боксеры с Чемпионата России

Дагестанские спортсмены одержали победу на чемпионате России по боксу среди мужчин, проходившем с 28 ноября по 5 декабря в Оренбурге. В 10 весовых категориях на ринг вышли более 300 боксеров.

Четыре медали привезли в Дагестан боксеры с Чемпионата России
Спорт

По итогам состязаний дагестанские спортсмены завоевали две золотые и две серебряные медали.
В весовой категории до 91 кг лучшим стал чемпион мира, победитель Европейских игр Муслим Гаджимагомедов, в четвертый раз доказав свое преимущество в чемпионате России.
Еще одну золотую медаль привезет на родину Джамбулат Бижамов, не оставив шансов спортсменам в весовой категории до 75 кг. Джамбулату всего 19 лет и это первое в биографии золото чемпионата России (ранее он был бронзовым призером).
Помимо спортсменов, отличился и их наставник лучшим тренером чемпионата России, как и год назад, признан дагестанский тренер Рашидбек Ахмедов.
Серебряные медали чемпионата России на счету Шахабаса Махмудова в весе до 69 кг и Шарабутдина Атаева в весе 81 кг.
Также чемпионом России в весовой категории до 60 кг стал уроженец Дагестана Альберт Батыргазиев, представлявший двойным зачетом ХМАО-Югру и Удмуртию.

По результатам Чемпионата России, среди боксеров разыграно участие в квалификационном турнире на предстоящих в 2021 году Олимпийских игр в Токио.

Победители получили автомобили и по 500 тыс. рублей. 

Врио Главы РД Сергей Меликов поздравил спортсменов с прекрасным результатом. Сегодня вами гордятся не только родные и близкие, но и вся республика. Вы показали в очередной раз силу духа, достоинство и волю к победе, присущие дагестанцам испокон веков»,- отметил Глава Республики.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top