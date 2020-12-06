Четыре медали привезли в Дагестан боксеры с Чемпионата России

Дагестанские спортсмены одержали победу на чемпионате России по боксу среди мужчин, проходившем с 28 ноября по 5 декабря в Оренбурге. В 10 весовых категориях на ринг вышли более 300 боксеров.

По итогам состязаний дагестанские спортсмены завоевали две золотые и две серебряные медали.

В весовой категории до 91 кг лучшим стал чемпион мира, победитель Европейских игр Муслим Гаджимагомедов, в четвертый раз доказав свое преимущество в чемпионате России.

Еще одну золотую медаль привезет на родину Джамбулат Бижамов, не оставив шансов спортсменам в весовой категории до 75 кг. Джамбулату всего 19 лет и это первое в биографии золото чемпионата России (ранее он был бронзовым призером).

Помимо спортсменов, отличился и их наставник лучшим тренером чемпионата России, как и год назад, признан дагестанский тренер Рашидбек Ахмедов.

Серебряные медали чемпионата России на счету Шахабаса Махмудова в весе до 69 кг и Шарабутдина Атаева в весе 81 кг.

Также чемпионом России в весовой категории до 60 кг стал уроженец Дагестана Альберт Батыргазиев, представлявший двойным зачетом ХМАО-Югру и Удмуртию.

По результатам Чемпионата России, среди боксеров разыграно участие в квалификационном турнире на предстоящих в 2021 году Олимпийских игр в Токио.

Победители получили автомобили и по 500 тыс. рублей.

Врио Главы РД Сергей Меликов поздравил спортсменов с прекрасным результатом. Сегодня вами гордятся не только родные и близкие, но и вся республика. Вы показали в очередной раз силу духа, достоинство и волю к победе, присущие дагестанцам испокон веков»,- отметил Глава Республики.