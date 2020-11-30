ЗАМАНА - Дагестанские спортсмены стали медалистами чемпионата России по перетягиванию каната

Дагестанские спортсмены стали медалистами чемпионата России по перетягиванию каната

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30 ноября, 2020. Понедельник 11:36
Дагестанские спортсмены стали медалистами чемпионата России по перетягиванию каната

С успехом продемонстрировали свои навыки спортсмены и спортсменки Дагестана на чемпионате по перетягиванию каната, который был проведен в прошедшие выходные в Санкт-Петербурге, пишет РИА "Дагестан".

Дагестанские спортсмены стали медалистами чемпионата России по перетягиванию каната
Спорт

Мужская сборная региона получила 2 вторых призовых места, участвуя среди групп в весовых категориях до 720 и до 1000 кг.

Женская сборная Дагестана получила 3 место среди групп в весовой категории до 540 кг.

 

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