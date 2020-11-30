Дагестанские спортсмены стали медалистами чемпионата России по перетягиванию каната

С успехом продемонстрировали свои навыки спортсмены и спортсменки Дагестана на чемпионате по перетягиванию каната, который был проведен в прошедшие выходные в Санкт-Петербурге, пишет РИА "Дагестан".