Бой будет проведен 23 января следующего гoда на «Бoйцoвскoм oстpoве» в ОАЭ. Сражение возглавит турнир UFC 257.
UFC подтвердил бой Макгрегора с Порье
- Автор Мадина
- 24 ноября, 2020. Вторник 00:33
В UFC подтвердили факт проведения сражения между Конором Макгрегором и Дастином Порье, пишет "Лента.ру".
Последнее от Мадина
- Крис Пратт попросил Криса Хемсворта прекратить тренироваться для съемок в «Торе 4»
- Зеленский вылечился от коронавируса
- За прошедшие сутки в Дагестане выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом
- Глава Минпросвещения ответил на вопрос об отмене ЕГЭ из-за коронавируса
- В России впервые выявили более 25 тысяч новых случаев коронавируса