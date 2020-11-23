Новый спортивный зал открыли в Избербаше

На базе объекта размешены залы для занятий дзюдо, боевыми единоборствами, борьбой и общей физической подготовкой. Площадь спортивного комплекса более 600 кв.м, он оснащён современным спортивным инвентарем и оборудованием.

Владелец спорткомплекса выразил надежду, что новый зал даст дополнительный импульс развитию спорта в городе и станет местом подготовки подготовить новых чемпионов по разным видам спорта.