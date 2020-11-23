ЗАМАНА - Новый спортивный зал открыли в Избербаше

Новый спортивный зал открыли в Избербаше

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23 ноября, 2020. Понедельник 09:20
Новый спортивный зал открыли в Избербаше

Средствами частного инвестора Арслангерея Кубаева в Избербаше построен новый спорткомплекс.

Новый спортивный зал открыли в Избербаше
Спорт

На базе объекта размешены залы для занятий дзюдо, боевыми единоборствами, борьбой и общей физической подготовкой. Площадь спортивного комплекса более 600 кв.м, он оснащён современным спортивным инвентарем и оборудованием.
Владелец спорткомплекса выразил надежду, что новый зал даст дополнительный импульс развитию спорта в городе и  станет местом подготовки  подготовить новых чемпионов по разным видам спорта. 

 

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