На базе объекта размешены залы для занятий дзюдо, боевыми единоборствами, борьбой и общей физической подготовкой. Площадь спортивного комплекса более 600 кв.м, он оснащён современным спортивным инвентарем и оборудованием.
Владелец спорткомплекса выразил надежду, что новый зал даст дополнительный импульс развитию спорта в городе и станет местом подготовки подготовить новых чемпионов по разным видам спорта.
Новый спортивный зал открыли в Избербаше
- Автор Хадижат
- 23 ноября, 2020. Понедельник 09:20
Средствами частного инвестора Арслангерея Кубаева в Избербаше построен новый спорткомплекс.
На базе объекта размешены залы для занятий дзюдо, боевыми единоборствами, борьбой и общей физической подготовкой. Площадь спортивного комплекса более 600 кв.м, он оснащён современным спортивным инвентарем и оборудованием.