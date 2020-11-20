Хабиб Нурмагомедов ответил, будет ли продолжать карьеру

Завершивший карьеру чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов побывал у многоэтажного дома в Дербенте, на котором нарисовано граффити в его честь. На стене изображен сам Хабиб с поясом в руках и его отец Абдулманап Нурмагомедов, ушедший из жизни 3 июля 2020 года.

Хабибу также была вручена высшая награда дагестанского города медаль «Достояние Дербента». Известный боец, абсолютный чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что в ближайшие годы намерен получить высшее образование и посвятить себя работе в сельском хозяйстве. «Буду ли я драться дальше? Миссия которая у меня была стать лучшим, она выполнена. А из-за денег изменять своему слову не стоит» cказал спортсмен.