ЗАМАНА - Хабиб Нурмагомедов ответил, будет ли продолжать карьеру

Хабиб Нурмагомедов ответил, будет ли продолжать карьеру

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20 ноября, 2020. Пятница 00:04
Хабиб Нурмагомедов ответил, будет ли продолжать карьеру

Завершивший карьеру чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов побывал у многоэтажного дома в Дербенте, на котором нарисовано граффити в его честь. На стене изображен сам Хабиб с поясом в руках и его отец Абдулманап Нурмагомедов, ушедший из жизни 3 июля 2020 года.

Хабиб Нурмагомедов ответил, будет ли продолжать карьеру
Спорт

Хабибу также была вручена высшая награда дагестанского города медаль «Достояние Дербента». Известный боец, абсолютный чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что в ближайшие годы намерен получить высшее образование и посвятить себя работе в сельском хозяйстве. «Буду ли я драться дальше? Миссия которая у меня была стать лучшим, она выполнена. А из-за денег изменять своему слову не стоит» cказал спортсмен.

 

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взяты из открытых источников
 

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