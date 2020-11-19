Россия потеряла место во второй корзине при жеребьевке отбора на чемпионат мира

Автор Мадина

Сборная РФ по футболу после проигрыша сербам в матче последнего тура группового этапа Лиги наций отдала место во второй корзине при жеребьевке чемпионата мира 2022 года и перешла на третье, пишет "Лента.ру".