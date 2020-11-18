ЗАМАНА - Хабиб Нурмагомедов запустит своего оператора мобильной связи

Хабиб Нурмагомедов запустит своего оператора мобильной связи

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18 ноября, 2020. Среда 15:33
Хабиб Нурмагомедов запустит своего оператора мобильной связи

Как сообщает "Коммерсантъ", в Роспатент уже подана заявка от ООО «Хабиб Телеком» на регистрацию нового товарного знака Eagle Mobile by Khabib. Оператор будет работать на базе сетей Tele2.

Хабиб Нурмагомедов запустит своего оператора мобильной связи
Спорт

По словам представителя Eagle Mobile Михаила Лехтмана, имя бойца станет гарантией добросовестного оказания услуг, не смотря на то, что непосредственного участия в деятельности компании Нурмагомедов принимать не будет (другой источник сообщает, что доля бойца в бизнесе составит 25%). Планируется, что он станет лицом бренда. Не смотря на конкуренцию на рынке связи, компания спортсмена собирается заинтересовать пользователей эксклюзивными предложениями от самого бойца. РБК отмечает, что абонентам обещают сувениры с подписью Хабиба Нурмагомедова, эксклюзивные записи его боев, возможность сфотографироваться со спортсменом и многое другое. 

Пока известно только о двух пакетных тарифах Eagle Mobile: «Один для всех» и «Все подключены». В чем заключается разница между ценами внутри тарифов пока не объясняется. Также Михаил Лехтман уточнил, что персональная ответственность Хабиба за отсутствие недобросовестной работы компании, как, например, скрытых списаний со счета, увеличит лояльность аудитории к Eagle Mobile. Напомним, что сегодня в России существует более сотни различных сотовых операторов, однако наиболее популярные входят в так называемую «большую четверку» МТС, «ВымпелКом» («Билайн»), «МегаФон» и Tele2. Кроме того, большую популярность набрал виртуальный оператор Yota. 

Eagle Mobile будет работать по принципу последнего, то есть подключаться к уже имеющимся вышкам сотовой связи. Пока планируется, что в 2021 году Eagle Mobile будет работать в 15 регионах России, а к 2023-му абонентская база достигнет двух миллионов человек.

 

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