«Спортсмен знает, когда завершать карьеру — по состоянию здоровья, по обещанию семьи и близким или чему-то другому», — заявил Емельяненко.
Федор Емельяненко прокомментировал решение Нурмагомедова завершить карьеру
- Автор Мадина
- 17 ноября, 2020. Вторник 09:07
Известный спортсмен Федор Емельяненко прокомментировал решение знаменитого бойца Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру, пишет "Лента.ру".
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