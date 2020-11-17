ЗАМАНА - Федор Емельяненко прокомментировал решение Нурмагомедова завершить карьеру

Федор Емельяненко прокомментировал решение Нурмагомедова завершить карьеру

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17 ноября, 2020. Вторник 09:07
Федор Емельяненко прокомментировал решение Нурмагомедова завершить карьеру

Известный спортсмен Федор Емельяненко прокомментировал решение знаменитого бойца Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру, пишет "Лента.ру".

Федор Емельяненко прокомментировал решение Нурмагомедова завершить карьеру
Спорт

«Спортсмен знает, когда завершать карьеру — по состоянию здоровья, по обещанию семьи и близким или чему-то другому», — заявил Емельяненко.

 

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