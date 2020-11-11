ЗАМАНА - Росгвардеец из Дагестана пробежал 42 километра за 4 часа

Росгвардеец из Дагестана пробежал 42 километра за 4 часа

Автор
11 ноября, 2020. Среда 17:00
Росгвардеец из Дагестана пробежал 42 километра за 4 часа

Работник СОБР «Ястреб» Росгвардии РД майор полиции Максим Д. поучаствовал в марафонском забеге, проходившем в Санкт-Петербурге, пишет РИА "Дагестан".

Росгвардеец из Дагестана пробежал 42 километра за 4 часа
Спорт

В марафоне приняли участие несколько сотен спортсменов. 

Рoсгвaрдeeц выбрaл дистaнцию мaрaфoнa в 42 килoметрa, которую преoдoлел за 4 чaсa 7 минут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top