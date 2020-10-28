25 октября в Казбековском районе пришел к завершению фестиваль спортивного туризма. В рамках мероприятия организаторами было проведено сразу 2 спортивных конкурса: Открытый кубок РД по спортивному туризму и Чемпионат РФ по спортивному туризму.

Оба мероприятия собрали более 15 команд из Дагестана и других субъектов страны. В течение недели участники прошли больше 100 километров. Подробнее можно прочитать тут.