ЗАМАНА - Нурмагомедов вернулся в Дагестан после боя с Гэтжи

Нурмагомедов вернулся в Дагестан после боя с Гэтжи

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27 октября, 2020. Вторник 16:36
Нурмагомедов вернулся в Дагестан после боя с Гэтжи

Российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов вернулся в Дагестан после победы, которую одержал 24 октября над американским бойцом Джастином Гэтжи в главном сражении вечера UFC 254 в Абу-Даби. Об этом сегодня, 27 октября, передает телеканал РЕН ТВ.

В аэропорту Нурмагомедова встретили представители СМИ, болельщики и лидер Минспорта РД Магомед Магомедов.

 

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