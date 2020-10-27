В аэропорту Нурмагомедова встретили представители СМИ, болельщики и лидер Минспорта РД Магомед Магомедов.
Нурмагомедов вернулся в Дагестан после боя с Гэтжи
- Автор Мадина
- 27 октября, 2020. Вторник 16:36
Российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов вернулся в Дагестан после победы, которую одержал 24 октября над американским бойцом Джастином Гэтжи в главном сражении вечера UFC 254 в Абу-Даби. Об этом сегодня, 27 октября, передает телеканал РЕН ТВ.
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