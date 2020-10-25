Врио руководителя Дагестана Сергей Меликов встретился в пятницу, 23 октября, с победителями и призерами чемпионатов РФ по вольной борьбе и дзюдо, а также с тренерским составом.

Спортсмены из Дагестана получили первое общекомандное место на чемпионате РФ в г. Наро-Фоминске и чемпионате РФ по дзюдо среди слабовидящих в г. Раменское.

Приветствуя победителей, лидер региона назвал это выдающимся результатом. Подробнее можно прочитать тут.