Сергей Меликов встретился с победителями и призерами чемпионатов России по вольной борьбе и дзюдо
- Автор Мадина
- 25 октября, 2020. Воскресенье 00:31
Врио руководителя Дагестана Сергей Меликов встретился в пятницу, 23 октября, с победителями и призерами чемпионатов РФ по вольной борьбе и дзюдо, а также с тренерским составом.
Спортсмены из Дагестана получили первое общекомандное место на чемпионате РФ в г. Наро-Фоминске и чемпионате РФ по дзюдо среди слабовидящих в г. Раменское.
Приветствуя победителей, лидер региона назвал это выдающимся результатом. Подробнее можно прочитать тут.
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