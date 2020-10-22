ЗАМАНА - Фергюсон пообещал подраться с Нурмагомедовым

Фергюсон пообещал подраться с Нурмагомедовым

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22 октября, 2020. Четверг 15:55
Фергюсон пообещал подраться с Нурмагомедовым

Спортсмен из Америки Тони Фергюсон утверждает, что сразится с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Об этом он сообщил в разговоре с журналистом Бреттом Окамото, пишет "Лента.ру".

Фергюсон пообещал подраться с Нурмагомедовым
Спорт

36-летний Фергюсон дал обещание, что проведет бой с российским спортсменом до того, как Нурмагомедов уйдет из спорта. 

 

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