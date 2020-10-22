Макгрегор признался в нарушении правил в бою с Нурмагомедовым

Спортсмен из Ирландии Конор Макгрегор сделал признание, что нарушил правила во время боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым осенью 2018-го. Об этом он опубликовал твит в своем Twitter.

Он прикрепил к твиту отрывок из боя, где он наносит удар коленом в глаз Нурмагомедову, оставаясь в положении снизу. 32-летний Макгрегор при этом заметил, что абсолютно не жалеет о применении этого приема, который запрещен. Он предлагает его одобрить.