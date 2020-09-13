ЗАМАНА - В Дагестане прошла спортивно-приключенческая игра «Мультигонка»

В Дагестане прошла спортивно-приключенческая игра «Мультигонка»

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13 сентября, 2020. Воскресенье 18:35
В Дагестане прошла спортивно-приключенческая игра «Мультигонка»

12 сентября на территории пляжа «Оазис» в городе Махачкала была проведена молодежная спортивно-развлекательная акция «Мультигонка», в которой участвовали 12 женских и мужских команд.

В Дагестане прошла спортивно-приключенческая игра «Мультигонка»
Спорт

Перед началом мероприятия с обращением к участникам выступил руководитель министерства по делам молодежи региона Камил Саидов: он поприветствовал и пожелал удачи всем участникам соревнования. Всех победителей наградили грамотами и денежными призами. Подробнее можно прочитать тут.

 

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