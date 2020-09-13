В Дагестане прошла спортивно-приключенческая игра «Мультигонка»

12 сентября на территории пляжа «Оазис» в городе Махачкала была проведена молодежная спортивно-развлекательная акция «Мультигонка», в которой участвовали 12 женских и мужских команд.

Перед началом мероприятия с обращением к участникам выступил руководитель министерства по делам молодежи региона Камил Саидов: он поприветствовал и пожелал удачи всем участникам соревнования. Всех победителей наградили грамотами и денежными призами. Подробнее можно прочитать тут.