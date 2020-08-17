ЗАМАНА - «Анжи» в родных стенах обыграл «Ска-Ростов» в матче Первенства ПФЛ

«Анжи» в родных стенах обыграл «Ска-Ростов» в матче Первенства ПФЛ

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17 августа, 2020. Понедельник 14:49
«Анжи» в родных стенах обыграл «Ска-Ростов» в матче Первенства ПФЛ

«Анжи» в домашнем матче победил футбольный клуб «Ска-Ростов» в матче Первенства ПФЛ зоны «Юг», пишет РИА "Дагестан".

«Анжи» в родных стенах обыграл «Ска-Ростов» в матче Первенства ПФЛ
Спорт

Матч был закончен со счетом 1:0.

Гол с 11-метровой точки забил капитан «Анжи» Магомеднаби Ягьяев.

Стоит напомнить, что по результатам 2-х туров «Анжи» находится на 3 строчке в турнирной таблице.

 

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