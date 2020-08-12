По словам Гэтжи, самая серьезная слабость Хабиба заключается в том, что он считает себя идеальным спортсменом. Россиян окружает себя только теми людьми, которые хвалят его, сказал Гэтжи. Он отметил, что приложит все силы, чтобы победить Нурмагомедова, не дав ему бороться в октагоне.
Гэтжи назвал самую большую слабость Нурмагомедова
- Автор Мадина
- 12 августа, 2020. Среда 13:05
Временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи рассказал про самую серьезную слабость спортсмена из России Хабиба Нурмагомедова, пишет "Лента.ру".