Гэтжи назвал самую большую слабость Нурмагомедова

По словам Гэтжи, самая серьезная слабость Хабиба заключается в том, что он считает себя идеальным спортсменом. Россиян окружает себя только теми людьми, которые хвалят его, сказал Гэтжи. Он отметил, что приложит все силы, чтобы победить Нурмагомедова, не дав ему бороться в октагоне.