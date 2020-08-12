ЗАМАНА - Гэтжи назвал самую большую слабость Нурмагомедова

Гэтжи назвал самую большую слабость Нурмагомедова

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12 августа, 2020. Среда 13:05
Гэтжи назвал самую большую слабость Нурмагомедова

Временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи рассказал про самую серьезную слабость спортсмена из России Хабиба Нурмагомедова, пишет "Лента.ру".

Гэтжи назвал самую большую слабость Нурмагомедова
Спорт

По словам Гэтжи, самая серьезная слабость Хабиба заключается в том, что он считает себя идеальным спортсменом. Россиян окружает себя только теми людьми, которые хвалят его, сказал Гэтжи. Он отметил, что приложит все силы, чтобы победить Нурмагомедова, не дав ему бороться в октагоне.

 

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