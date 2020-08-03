ЗАМАНА - Бой между Емельяненко и Исмаиловым превзошел все ожидания по просмотрам

Бой между Емельяненко и Исмаиловым превзошел все ожидания по просмотрам

Автор
03 августа, 2020. Понедельник 17:02
Бой между Емельяненко и Исмаиловым превзошел все ожидания по просмотрам

Бой года в Российском ММА между младшим из братьев Емельяненко и Магомедом Исмаиловым набрал миллионы просмотров, пишет РИА "Дагестан".

Бой между Емельяненко и Исмаиловым превзошел все ожидания по просмотрам
Спорт

7 миллионов человек посмотрели видео сражения в прямой трансляции по системе PPV и в записи.

Исмаилов победил в сражении техническим нокаутом. Бой прошел 24 июля в Сочи на турнире «ACA 107».

Нужно напомнить, что бой проходил в тяжелой весовой категории. Емельяненко весит больше Исмаилова на 23 кг. Дагестанский спортсмен для этого сражения поднялся на две весовые категории.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top