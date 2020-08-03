Бой года в Российском ММА между младшим из братьев Емельяненко и Магомедом Исмаиловым набрал миллионы просмотров, пишет РИА "Дагестан".

7 миллионов человек посмотрели видео сражения в прямой трансляции по системе PPV и в записи.

Исмаилов победил в сражении техническим нокаутом. Бой прошел 24 июля в Сочи на турнире «ACA 107».

Нужно напомнить, что бой проходил в тяжелой весовой категории. Емельяненко весит больше Исмаилова на 23 кг. Дагестанский спортсмен для этого сражения поднялся на две весовые категории.