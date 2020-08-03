Бой года в Российском ММА между младшим из братьев Емельяненко и Магомедом Исмаиловым набрал миллионы просмотров, пишет РИА "Дагестан".
Бой между Емельяненко и Исмаиловым превзошел все ожидания по просмотрам
- Автор Мадина
- 03 августа, 2020. Понедельник 17:02
7 миллионов человек посмотрели видео сражения в прямой трансляции по системе PPV и в записи.
Исмаилов победил в сражении техническим нокаутом. Бой прошел 24 июля в Сочи на турнире «ACA 107».
Нужно напомнить, что бой проходил в тяжелой весовой категории. Емельяненко весит больше Исмаилова на 23 кг. Дагестанский спортсмен для этого сражения поднялся на две весовые категории.
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