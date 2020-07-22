ЗАМАНА - Бывший чемпион UFC Сен-Пьер оценил неуязвимость Нурмагомедова

Бывший чемпион UFC Сен-Пьер оценил неуязвимость Нурмагомедова

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22 июля, 2020. Среда 16:05
Бывший чемпион UFC Сен-Пьер оценил неуязвимость Нурмагомедова

Экс-канадский боец смешанного стиля (MMA) Жорж Сен-Пьер оценил достижения российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова, пишет "Лента.ру".

Бывший чемпион UFC Сен-Пьер оценил неуязвимость Нурмагомедова
Спорт

Сен-Пьер отметил, что пошел бы на сражение с Нурмагомедовым, так как считает его непобедимым. «Хабиб словно идеальный боец, который не знает поражений. Вокруг него аура неуязвимости", — заявил боец. Как он заявил, он бы хотел провести бой с Нурмагомедовым не ради денег, а ради истории.

 

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