Бывший чемпион UFC Сен-Пьер оценил неуязвимость Нурмагомедова

Сен-Пьер отметил, что пошел бы на сражение с Нурмагомедовым, так как считает его непобедимым. «Хабиб словно идеальный боец, который не знает поражений. Вокруг него аура неуязвимости", — заявил боец. Как он заявил, он бы хотел провести бой с Нурмагомедовым не ради денег, а ради истории.