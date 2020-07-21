Он сразится с шотландцем Полом Крейгом. Сражение будет проходить в полутяжелой весовой категории.
Гаджимурад Антигулов прошлые два боя проиграл, 26 июля пройдет его 5-е сражение в UFC.
Гаджимурад Антигулов проведет сражение на турнире UFC 26 июля в Абу-Даби.
Он сразится с шотландцем Полом Крейгом. Сражение будет проходить в полутяжелой весовой категории.
Гаджимурад Антигулов прошлые два боя проиграл, 26 июля пройдет его 5-е сражение в UFC.
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