ЗАМАНА - Гаджимурад Антигулов проведет поединок на турнире UFC 26 июля

Гаджимурад Антигулов проведет поединок на турнире UFC 26 июля

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21 июля, 2020. Вторник 14:42
Гаджимурад Антигулов проведет поединок на турнире UFC 26 июля

Гаджимурад Антигулов проведет сражение на турнире UFC 26 июля в Абу-Даби.

Гаджимурад Антигулов проведет поединок на турнире UFC 26 июля
Спорт

Он сразится с шотландцем Полом Крейгом. Сражение будет проходить в полутяжелой весовой категории.

Гаджимурад Антигулов прошлые два боя проиграл, 26 июля пройдет его 5-е сражение в UFC.

 

 

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