Ирландец поблагодарил Пакьяо за поздравление и добавил к надписи «170». Судя по всему, Макгрегор так намекнул на возможный бой против боксера в полусреднем весе.
Макгрегор намекнул на возвращение ради боя с Пакьяо
- Автор Мадина
- 16 июля, 2020. Четверг 20:15
Экс-спортсмен из Ирландии Конор Макгрегор необычным образом отреагировал на поздравления с днем рождения со стороны боксера Мэнни Пакьяо, пишет "Лента.ру".
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