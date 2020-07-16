Макгрегор намекнул на возвращение ради боя с Пакьяо

Экс-спортсмен из Ирландии Конор Макгрегор необычным образом отреагировал на поздравления с днем рождения со стороны боксера Мэнни Пакьяо, пишет "Лента.ру".

Ирландец поблагодарил Пакьяо за поздравление и добавил к надписи «170». Судя по всему, Макгрегор так намекнул на возможный бой против боксера в полусреднем весе.