Менеджер Нурмагомедова отреагировал на информацию о завершении бойцом карьеры

Али Абдель-Азиз заметил, что некоторые СМИ России приписали ему слова о том, что Нурмагомедов завершил свою карьеру. По словам менеджера, это не соответствует действительности. Сейчас спортсмен скорбит после смерти Абдулманапа Нурмагомедова, его отца. Менеджер попросил всех отнестись с пониманием, не обращая внимания на неправдоподобные сведения.