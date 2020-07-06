ЗАМАНА - «Главный негодяй» UFC подерется за титул чемпиона

«Главный негодяй» UFC подерется за титул чемпиона

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06 июля, 2020. Понедельник 09:49
«Главный негодяй» UFC подерется за титул чемпиона

Спортсмен из Америки Хорхе Масвидаль сразится за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в полусреднем весе против Камару Усмана. Об этом пишут в Twitter-аккаунте UFC.

«Главный негодяй» UFC подерется за титул чемпиона
Спорт

35-летний Масвидаль согласился на бой за 6 дней до мероприятия. Спортсмен, удерживающий специальный титул «главного негодяя» UFC, заменит бразильца Гилберта Бернса. Турнир UFC 251 будет проходить на «бойцовском острове» — острове Яз в Абу-Даби, 12 июля.

 

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