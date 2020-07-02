Нурмагомедов показал видео боксерской тренировки

На видео можно увидеть, что спортсмен отрабатывал удары по груше. Нурмагомедов написал под видео, что тренировки снимают стресс и улучшают настроение. Он пожелал подписчикам больше заниматься и быть добрее.