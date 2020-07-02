На видео можно увидеть, что спортсмен отрабатывал удары по груше. Нурмагомедов написал под видео, что тренировки снимают стресс и улучшают настроение. Он пожелал подписчикам больше заниматься и быть добрее.
Нурмагомедов показал видео боксерской тренировки
- Автор Мадина
- 02 июля, 2020. Четверг 01:33
Российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов в Instagram опубликовал ролик своей боксерской тренировки.
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