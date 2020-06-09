Менеджер сообщает, что у команды Хабиба есть план провести данный бой в сентябре. Место сражения и точная дата пока не уточняются. Все находится только в планах. Магомедов также подчеркнул, что варианты сражения с другими бойцами командой Хабиба не рассматриваются.
Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи может состояться в сентябре
- Автор Мадина
- 09 июня, 2020. Вторник 13:51
Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов уже в сентябре 2020 года может сразиться в клетке с Джастином Гэтжи. Об этом заявляет менеджер знаменитого спортсмена Ризван Магомедов. Сведения об этом опубликованы на сайте «Махачкалинские известия».