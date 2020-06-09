Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи может состояться в сентябре

Автор Мадина

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов уже в сентябре 2020 года может сразиться в клетке с Джастином Гэтжи. Об этом заявляет менеджер знаменитого спортсмена Ризван Магомедов. Сведения об этом опубликованы на сайте «Махачкалинские известия».