ЗАМАНА - Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи может состояться в сентябре

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи может состояться в сентябре

Автор
09 июня, 2020. Вторник 13:51
Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи может состояться в сентябре

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов уже в сентябре 2020 года может сразиться в клетке с Джастином Гэтжи. Об этом заявляет менеджер знаменитого спортсмена Ризван Магомедов. Сведения об этом опубликованы на сайте «Махачкалинские известия».

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи может состояться в сентябре
Спорт

Менеджер сообщает, что у команды Хабиба есть план провести данный бой в сентябре. Место сражения и точная дата пока не уточняются. Все находится только в планах. Магомедов также подчеркнул, что варианты сражения с другими бойцами командой Хабиба не рассматриваются.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top