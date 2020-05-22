ЗАМАНА - Российский боец ММА Уланбеков подписал контракт с UFC

Российский боец ММА Уланбеков подписал контракт с UFC

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22 мая, 2020. Пятница 18:29
Российский боец ММА Уланбеков подписал контракт с UFC

Российский спортсмен смешанных единоборств из РД Тагир Уланбеков подписал договор с UFC. «Тагир теперь один из бойцов UFC», — пишет ТАСС, ссылаясь на представителя команды бойца.

Российский боец ММА Уланбеков подписал контракт с UFC
Спорт

Тагир Уланбеков — участник команды чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Да этого он выступал в российских компаниях GFC и Fight Nights Global. На счету бойца 10 выигрышей и одна неудача.

 

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