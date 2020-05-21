ЗАМАНА - Гэтжи ответил, когда может пройти его поединок с Нурмагомедовым

Гэтжи ответил, когда может пройти его поединок с Нурмагомедовым

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21 мая, 2020. Четверг 01:52
Гэтжи ответил, когда может пройти его поединок с Нурмагомедовым

Временный чемпион UFC Джастин Гэтжи поведал, когда планирует сразиться с обладателем абсолютного титула Хабибом Нурмагомедовым.

Гэтжи ответил, когда может пройти его поединок с Нурмагомедовым
Спорт

По словам Гэтжи, сражение могут провести в августе или сентябре. Но сейчас Гэтжи не хочет об этом думать, ведь у Хабиба сложная ситуация в семье. Как заметил Гэтжи, тема их сражения сейчас находится на последнем месте по важности. 

 

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