Гэтжи ответил, когда может пройти его поединок с Нурмагомедовым

По словам Гэтжи, сражение могут провести в августе или сентябре. Но сейчас Гэтжи не хочет об этом думать, ведь у Хабиба сложная ситуация в семье. Как заметил Гэтжи, тема их сражения сейчас находится на последнем месте по важности.