По словам Гэтжи, сражение могут провести в августе или сентябре. Но сейчас Гэтжи не хочет об этом думать, ведь у Хабиба сложная ситуация в семье. Как заметил Гэтжи, тема их сражения сейчас находится на последнем месте по важности.
Гэтжи ответил, когда может пройти его поединок с Нурмагомедовым
- Автор Мадина
- 21 мая, 2020. Четверг 01:52
Временный чемпион UFC Джастин Гэтжи поведал, когда планирует сразиться с обладателем абсолютного титула Хабибом Нурмагомедовым.
Последнее от Мадина
- В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
- Палестина попросила помощи у Путина
- Число заразившихся коронавирусом в мире превысило пять миллионов
- Названы самые популярные кинозлодеи всех времен
- В рамках проекта «Мой Дагестан – Мои дороги» в селении Дюбек Табасаранского района продолжается ремонт автомобильных дорог