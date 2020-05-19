ЗАМАНА - Хабиб Нурмагомедов обратился к дагестанцам

Хабиб Нурмагомедов обратился к дагестанцам

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19 мая, 2020. Вторник 00:20
Хабиб Нурмагомедов обратился к дагестанцам
Дагестанский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выступил с очередным обращением к жителям Дагестана, где призвал их сплотиться в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, соблюдать предписания врачей, позаботиться о безопасности своих близких.
Хабиб Нурмагомедов обратился к дагестанцам
Спорт
Кроме того, Нурмагомедов поделился состоянием здоровья своего отца, у которого возникли осложнения.
Как отмечалось ранее, Абдулманапа Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ.
 

 

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