Хабиб Нурмагомедов обратился к дагестанцам

Дагестанский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выступил с очередным обращением к жителям Дагестана, где призвал их сплотиться в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, соблюдать предписания врачей, позаботиться о безопасности своих близких.

Кроме того, Нурмагомедов поделился состоянием здоровья своего отца, у которого возникли осложнения.