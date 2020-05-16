Отец Хабиба Нурмагомедова перенёс инсульт

Известно, что в настоящий момент, из комы он выведен. Врачи оценивают его состояние, как тяжёлое, он не разговаривает.

Пока нельзя точно установить, сколько он ещё пробудет в больнице.