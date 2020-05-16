ЗАМАНА - Отец Хабиба Нурмагомедова перенёс инсульт

Отец Хабиба Нурмагомедова перенёс инсульт

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16 мая, 2020. Суббота 18:14
Отец Хабиба Нурмагомедова перенёс инсульт

Отец обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) дагестанца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов перенёс инсульт и неделю пробыл в коме, сообщает ТАСС.

Отец Хабиба Нурмагомедова перенёс инсульт
Спорт

Известно, что в настоящий момент, из комы он выведен. Врачи оценивают его состояние, как тяжёлое, он не разговаривает.

Пока нельзя точно установить, сколько он ещё пробудет в больнице.

 

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