Отцу Хабиба Нурмагомедова стало хуже

Популярный дагестанский тренер Абдулманап Нурмагомедов в настоящее время находится в тяжёлом состоянии. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на слова одного из его именитых учеников Ислама Махачева.

Ранее, большинство ведущих спортсменов Дагестана, среди которых много воспитанников Нурмагомедова, призывали земляков молиться за его здоровье. Перед тем, как тренера доставили в московскую клинику, он находился на лечении в Махачкале и выражал благодарность врачам за их нелёгкий труд.