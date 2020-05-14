ЗАМАНА - Отцу Хабиба Нурмагомедова стало хуже

Отцу Хабиба Нурмагомедова стало хуже

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14 мая, 2020. Четверг 00:13
Отцу Хабиба Нурмагомедова стало хуже

Популярный дагестанский тренер Абдулманап Нурмагомедов в настоящее время находится в тяжёлом состоянии. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на слова одного из его именитых учеников Ислама Махачева.

Отцу Хабиба Нурмагомедова стало хуже
Спорт

Ранее, большинство ведущих спортсменов Дагестана, среди которых много воспитанников Нурмагомедова, призывали земляков молиться за его здоровье.  Перед тем, как тренера доставили в московскую клинику, он находился на лечении в Махачкале и выражал благодарность врачам за их нелёгкий труд.

 

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