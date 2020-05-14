Ранее, большинство ведущих спортсменов Дагестана, среди которых много воспитанников Нурмагомедова, призывали земляков молиться за его здоровье. Перед тем, как тренера доставили в московскую клинику, он находился на лечении в Махачкале и выражал благодарность врачам за их нелёгкий труд.
Отцу Хабиба Нурмагомедова стало хуже
- Автор Габи
- 14 мая, 2020. Четверг 00:13
Популярный дагестанский тренер Абдулманап Нурмагомедов в настоящее время находится в тяжёлом состоянии. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на слова одного из его именитых учеников Ислама Махачева.