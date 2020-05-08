Как сообщают, лига согласна предложить Тайсону 20$ миллионов. Как заявил Фельдман, Тайсон легендарный боксер и для них большая гордость вести переговоры с его менеджерами. Он сообщил, что лига готова с ним работать в любых форматах.
Тайсону предложили 20 миллионов долларов за участие в кулачных боях
- Автор Мадина
- 08 мая, 2020. Пятница 02:00
Лига кулачных боев Bare Knuckle FC предлагает легендарному Майку Тайсону договор. Об этом пишет Mmafighting, ссылаясь на руководителя организации Дэвида Фельдмана.