Тайсону предложили 20 миллионов долларов за участие в кулачных боях

Как сообщают, лига согласна предложить Тайсону 20$ миллионов. Как заявил Фельдман, Тайсон легендарный боксер и для них большая гордость вести переговоры с его менеджерами. Он сообщил, что лига готова с ним работать в любых форматах.