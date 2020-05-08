ЗАМАНА - Тайсону предложили 20 миллионов долларов за участие в кулачных боях

Тайсону предложили 20 миллионов долларов за участие в кулачных боях

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08 мая, 2020. Пятница 02:00
Тайсону предложили 20 миллионов долларов за участие в кулачных боях

Лига кулачных боев Bare Knuckle FC предлагает легендарному Майку Тайсону договор. Об этом пишет Mmafighting, ссылаясь на руководителя организации Дэвида Фельдмана.

Тайсону предложили 20 миллионов долларов за участие в кулачных боях
Спорт

Как сообщают, лига согласна предложить Тайсону 20$ миллионов. Как заявил Фельдман, Тайсон легендарный боксер и для них большая гордость вести переговоры с его менеджерами. Он сообщил, что лига готова с ним работать в любых форматах. 

 

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