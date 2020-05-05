В Москву популярного тренера из Махачкалы доставили спецбортом 3 мая. Причиной стало ухудшившееся здоровье Нурмагомедова. Напомним, что Абдулманапа Нурмагомедова ранее госпитализировали во вторую городскую больницу дагестанской столицы с подозрением на пневмонию.
Абдулманап Нурмагомедов доставлен в больницу Москвы
- Автор Габи
- 05 мая, 2020. Вторник 12:06
Абдулманап Нурмагомедов доставлен в одну из больниц российской столицы. Данную информацию сообщает судья олимпийской категории по спортивной борьбе, друг семьи Нурмагомедовых Убайдула Османов.
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