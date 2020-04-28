Он подчеркнул, что постоянно перед их боем что-то случается, кто-то травмируется.
Напомним, что в последнем случае бой отменили из-за коронавируса.
Бразильский боец UFC Чарльз Оливейра высказал мнение, что дагестанский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон никогда не встретятся в октагоне.
Он подчеркнул, что постоянно перед их боем что-то случается, кто-то травмируется.
Напомним, что в последнем случае бой отменили из-за коронавируса.
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