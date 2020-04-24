Число монет ограничено. Цена одной такой монеты – 500 рублей.
Отчеканены монеты с изображением Хабиба Нурмагомедова
- Автор Мадина
- 24 апреля, 2020. Пятница 02:05
Монеты с изображением действующего бойца UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова стали памятным сувениром для всех фанатов спортсмена. Сведения об этом опубликованы на сайте РИА «Дагестан».
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