ЗАМАНА - Отчеканены монеты с изображением Хабиба Нурмагомедова

Отчеканены монеты с изображением Хабиба Нурмагомедова

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24 апреля, 2020. Пятница 02:05
Отчеканены монеты с изображением Хабиба Нурмагомедова

Монеты с изображением действующего бойца UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова стали памятным сувениром для всех фанатов спортсмена. Сведения об этом опубликованы на сайте РИА «Дагестан».

Отчеканены монеты с изображением Хабиба Нурмагомедова
Спорт

Число монет ограничено. Цена одной такой монеты – 500 рублей.

 

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взяты из открытых источников
 

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