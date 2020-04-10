Друг Макгрегора встал на защиту Нурмагомедова

«Нужно быть честным и сказать, что это, наверное, единственный случай, когда я могу оправдать Хабиба. Вся планета закрыта. Авиаперелеты тяжело осуществить. В этой ситуации я бы не стал перекладывать вину на Хабиба», — высказался Лобов. Он отметил, что готовиться к бою в домашних условиях — это настоящий ад.