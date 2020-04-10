ЗАМАНА - Друг Макгрегора встал на защиту Нурмагомедова

Друг Макгрегора встал на защиту Нурмагомедова

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10 апреля, 2020. Пятница 00:00
Друг Макгрегора встал на защиту Нурмагомедова

Российский и ирландский спортсмен смешанного стиля (MMA) Артем Лобов встал на защиту бойца Хабиба Нурмагомедова после отмены сражения с американцем Тони Ферюгсоном. Его слова передает Allboxing.

Друг Макгрегора встал на защиту Нурмагомедова
Спорт

«Нужно быть честным и сказать, что это, наверное, единственный случай, когда я могу оправдать Хабиба. Вся планета закрыта. Авиаперелеты тяжело осуществить. В этой ситуации я бы не стал перекладывать вину на Хабиба», — высказался Лобов. Он отметил, что готовиться к бою в домашних условиях — это настоящий ад.

 

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