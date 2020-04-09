ЗАМАНА - Официально: UFC 249 пройдет без Хабиба Нурмагомедова

Официально: UFC 249 пройдет без Хабиба Нурмагомедова

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09 апреля, 2020. Четверг 00:00
Официально: UFC 249 пройдет без Хабиба Нурмагомедова

Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов не будет выступать на турнире UFC 249. Руководство лиги официально отыскало замену уроженцу Дагестана, который не может покинуть Россию вследствие объявленных руководством страны мер в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Официально: UFC 249 пройдет без Хабиба Нурмагомедова
Спорт

Вместо Нурмагомедова на бой с Фергюсоном выйдет четвертый номер рейтинга легковесов UFC Джастин Гэтжи.

В UFC отметили, что победитель данного поединка сразится с Хабибом Нурмагомедовым в чемпионском противостоянии осенью 2020 года.

 

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