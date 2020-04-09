Вместо Нурмагомедова на бой с Фергюсоном выйдет четвертый номер рейтинга легковесов UFC Джастин Гэтжи.
В UFC отметили, что победитель данного поединка сразится с Хабибом Нурмагомедовым в чемпионском противостоянии осенью 2020 года.
Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов не будет выступать на турнире UFC 249. Руководство лиги официально отыскало замену уроженцу Дагестана, который не может покинуть Россию вследствие объявленных руководством страны мер в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Вместо Нурмагомедова на бой с Фергюсоном выйдет четвертый номер рейтинга легковесов UFC Джастин Гэтжи.
В UFC отметили, что победитель данного поединка сразится с Хабибом Нурмагомедовым в чемпионском противостоянии осенью 2020 года.
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