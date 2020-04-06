Тренер Нурмагомедова не исключил проведение боя с Фергюсоном в апреле

Автор Габи

Бой между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном всё ещё может пройти, несмотря на пандемию COVID-19. Об этом сообщил тренер спортсмена Хавьер Мендес.