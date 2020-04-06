Согласно его словам, поединок между бойцами официально не отменён и состоится, если в скором времени президент UFC Дэйна Уайт объявит место проведения боя. Иначе, как считает тренер, бой перенесут на август или сентябрь.
Тренер Нурмагомедова не исключил проведение боя с Фергюсоном в апреле
- Автор Габи
- 06 апреля, 2020. Понедельник 00:35
Бой между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном всё ещё может пройти, несмотря на пандемию COVID-19. Об этом сообщил тренер спортсмена Хавьер Мендес.
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