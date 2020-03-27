Об этом он сам сообщил в своем инстаграме и пожелал всем здоровья.
Хабиб Нурмагомедов вернулся в Россию
- Автор Мадина
- 27 марта, 2020. Пятница 15:55
Из-за эпидемии коронавируса Нурмагомедову пришлось вернуться в Россию, хотя он должен был готовиться к бою с Фергюсоном.
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