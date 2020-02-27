Основания получения денежных средств дополняющих накопления для жилищного обеспечения военнослужащих.

В соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 г. «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» военнослужащие – участники накопительно-ипотечной системы осуществляют реализацию права на жилище посредством:

Формирования накоплений для жилищного обеспечения на именных накопительных счетах участников и последующего использования этих накоплений; Предоставления целевого жилищного займа; Выплаты по решению федерального органа исполнительной власти и федерального государственного органа, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, за счет средств федерального бюджета, выделяемых соответствующим федеральному органу исполнительной власти и федеральному государственному органу, в размере и в порядке, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации, денежных средств, дополняющих накопления для жилищного обеспечения, учтенные на именном накопительном счете участника, до расчетного размера денежных средств, которые мог бы накопить участник накопительно-ипотечной системы в период от даты предоставления таких средств до даты, когда общая продолжительность его военной службы в календарном исчислении (далее - общая продолжительность военной службы) могла бы составить двадцать лет (без учета дохода от инвестирования).

Денежные средства, дополняющие накопления для жилищного обеспечения могут быть выплачены

1. уволенным военнослужащим – участникам накопительно-ипотечной системы, общая продолжительность военной службы которых составляет от десяти лет и более:

по достижении предельного возраста пребывания на военной службе;

по состоянию здоровья – в связи с признанием его военно-врачебной комиссией ограниченно годным к военной службе;

в связи с организационно-штатными мероприятиями;

по семейным обстоятельствам, предусмотренным законодательством Российской Федерации о воинской обязанности и военной службе.

2. Членам семей участников накопительно-ипотечной системы, которыми признаются супруг или супруга, несовершеннолетние дети, дети старше восемнадцати лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста восемнадцати лет, дети в возрасте до двадцати трех лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения и лица, находящиеся на иждивении у военнослужащего. 3. Военнослужащим – участникам накопительно-ипотечной системы уволенным с военной службы по состоянию здоровья, в связи с признанием его военно-врачебной комиссией не годным к военной службе.

Обратить внимание! Выплаты денежных средств, дополняющих накопления для жилищного обеспечения, производятся федеральными органами исполнительной власти или федеральными государственными органами, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, в трехмесячный срок начиная со дня поступления в соответствующий федеральный орган исполнительной власти или федеральный государственный орган заявления в письменной форме от участника накопительно-ипотечной системы или членов его семьи с просьбой о получении выплаты.

Обо всех нарушениях прав военнослужащих в этой сфере надлежит обращаться в военную прокуратуру Махачкалинского гарнизона, расположенную в г. Махачкала, ул. Заманова д. 2. с письменным заявлением, либо по телефону: 67-40-57.