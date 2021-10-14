Об уголовной ответственности за совершение преступлений против федеральной собственности

Федеральная собственность - это имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации.

Преступления против собственности — это предусмотренные ст. 158—168 гл. 21 УК противоправные умышленные или неосторожные общественно опасные деяния (действия или бездействие), посягающие на чужую собственность и причиняющие материальный ущерб собственнику или иному владельцу материальных благ.

Группа преступлений, объектом посягательства которых является федеральная собственность, очень обширная. Наиболее часто совершаемые правонарушения перечисляются в главе 21 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это различные формы хищения чужого имущества, в том числе кража (статья 158), мошенничество (статья 159), присвоение и растрата (статья 160), за совершение которых законом предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Ответственность за хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств определена статьёй 226 УК РФ. Она предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Кроме того, в обязательном порядке подлежит взысканию денежная сумма в размере причинённого ущерба.

Необходимо отметить, что хищение заключается в противоправном, безвозмездном изъятии чужого имущества, его обращении в пользу виновного, а равно других лиц. В значительной степени на тяжесть преступления влияет способ его совершения, например, с проникновением в помещение либо иное хранилище, совершённое группой лиц или организованной группой, а также размер похищенного имущества.

Военной прокуратурой Махачкалинского гарнизона в течение последних лет выявлялись преступления указанной направленности при получении различных надбавок, социальных выплат, использования должностными лицами своего служебного положения для хищения бюджетных денежных средств. Все виновные лица привлечены к уголовной ответственности.