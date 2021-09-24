Ответственность военнослужащих за нарушение правил дорожного движения

Федеральный закон от 31.12.2014 № 528-ФЗ1, вступивший в силу с 1 июля 2015 г., внёс изменения в нормы Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) об ответственности за совершение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. В частности, в указанном кодексе появилась статья 264.1 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», положения которой в равной мере распространяются на военнослужащих.

Данная норма устанавливает уголовную ответственность за управление механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения и ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного этой статьёй либо частями 2, 4 и 6 статьи 264 УК РФ.

Правила вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины определены Правилами дорожного движения, Наставлением по автомобильной службе, руководствами или инструкциями по эксплуатации различных видов боевых и специальных машин.

Факт опьянения определяется наличием этилового спирта или наркотических средств либо психотропных веществ в организме. Невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования также расценивается как факт опьянения.

Рассматриваемое деяние наказывается штрафом в размере от двухсот до трёхсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырёхсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В качестве дополнительного наказания виновный может быть лишён судом права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.