Реализации права на переобучение при увольнении с военной службы по достижению предельного возраста

Право на переподготовку — это возможность, актуальная для всех военнослужащих, готовящихся к увольнению. Все они могут претендовать на обучение, которое позволит получить достойную работу при переходе на гражданскую жизнь.

Согласно п. 4 ст. 19 Федерального закона 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» военнослужащие - граждане, проходящие военную службу по контракту, общая продолжительность военной службы которых составляет пять лет и более (не считая времени обучения в военных профессиональных образовательных организациях и военных образовательных организациях высшего образования), в год увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, истечении срока военной службы, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями имеют право пройти профессиональную переподготовку по одной из гражданских специальностей без взимания с них платы за обучение и с сохранением обеспечения всеми видами довольствия в порядке и на условиях, которые определяются Министерством обороны Российской Федерации (иным федеральным органом исполнительной власти и федеральным государственным органом, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба), продолжительностью до четырех месяцев. В случае увольнения указанных военнослужащих с военной службы в период обучения они имеют право на завершение учебы бесплатно.

Порядок и условия профессиональной переподготовки регламентируется Приказом Министра обороны РФ от 21 октября 2015 г. № 630 "О порядке и условиях профессиональной переподготовки по одной из гражданских специальностей отдельных категорий военнослужащих-граждан Российской Федерации, проходящих военную службу по контракту"

Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.

Профессиональная переподготовка проводится по очной, очно-заочной и заочной формам обучения.

Освоение программ профессиональной переподготовки завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой образовательной организацией самостоятельно.

Военнослужащие, изъявившие желание пройти профессиональную переподготовку, подают рапорт командирам (начальникам) воинских частей:

В рапорте военнослужащий указывает: воинское звание, фамилию, имя и отчество, занимаемую воинскую должность, дату рождения, общую продолжительность военной службы в календарном исчислении (не считая времени обучения в военных профессиональных образовательных организациях и военных образовательных организациях высшего образования), уровень образования, имеющуюся гражданскую специальность и квалификацию, выбранную программу обучения, основание, по которому он имеет право пройти профессиональную переподготовку, а также служебный телефон. К рапорту прилагаются копии документов об образовании.

Расходы, связанные с обучением военнослужащих по программам профессиональной переподготовки, входят в смету расходов образовательной организации.

Продолжительность обучения военнослужащих определяется учебным (тематическим) планом и технологией реализации программы профессиональной переподготовки.

Военнослужащие имеют право пройти профессиональную переподготовку только по одной из гражданских специальностей и только в одной образовательной организации.

После обучения военнослужащего кадровые органы производят запись о прохождении профессиональной переподготовки с указанием полного наименования образовательной организации, номера диплома и даты его выдачи в послужном списке личного дела военнослужащего.