Норма предоставления жилья для семьи военнослужащего Минобороны России

В соответствии с требованиями ст. 15.1 Федерального закона 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», норма площади жилого помещения, предоставляемого в соответствии с настоящим Федеральным законом в собственность бесплатно или по договору социального найма, составляет 18 квадратных метров общей площади жилого помещения на одного человека.

При этом ряду категорий военнослужащих положено увеличение площади предлагаемого жилого помещения в пределах от 15 до 25 квадратных метров в качестве дополнительной общей площади жилого помещения (в зависимости от региона службы).

К таковым относятся военнослужащие:

- имеющие воинское звание полковник, ему равное и выше;

- проходящие службу в должности командира воинской части (независимо от воинского звания);

- военнослужащие, имеющие почётное звание Российской Федерации;

- военнослужащие - преподаватели военной профессиональной образовательной организации или военной образовательной организации высшего образования, военного учебного центра при государственной образовательной организации высшего образования;

- военнослужащие - научные работники, имеющие ученую степень и (или) учёное звание.

При наличии права на дополнительную общую площадь жилого помещения в соответствии с законодательством Российской Федерации по нескольким основаниям увеличение размера общей площади жилого помещения производится по одному из них.

Таким образом, норма предоставления жилья для военнослужащего, семья которого состоит из трёх человек, составляет не менее 54 квадратных метров.

В случае если военнослужащий относится к указанным категориям, норма предоставления жилья для его семьи составит до 79 квадратных метров.

Предоставление жилья военнослужащим осуществляется на основании решений жилищных комиссий воинской части, где проходит службу военнослужащий.