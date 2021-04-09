Ответственность за нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности

Преступления против уставного порядка взаимоотношений между военнослужащими составляют особую группу в системе воинских преступлений и относятся к группе преступлений против порядка подчиненности и воинских уставных взаимоотношений.

К сожалению, преступления данного характера, происходят и по сей день в рядах Вооруженных сил РФ. Одним из направлений работы по искоренению нарушений уставных правил между военнослужащими и их подчиненными, должно стать разъяснение военнослужащим опасности противоправного и преступного поведения для самого лица, совершившего данное преступление. Нередко действия насильственного характера со стороны одних военнослужащих над другими, приводят к печальным последствиям, такими как тяжкое травмирование, увечье и др. Необходимо напоминать о соблюдении в служебной деятельности правил взаимоотношений между военнослужащими и взаимной вежливости.

Согласно ст. 335 УК РФ «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности» предусматривает уголовную ответственность, в результате унижения чести и достоинства или издевательством над потерпевшим либо сопряженное с насилием и наказывается в виде содержания в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет или лишением свободы до трех лет.

Те же деяния, совершенные в отношении двух или более лиц, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, с применением оружия, с причинением средней тяжести вреда здоровью, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок до десяти лет. Преступление является оконченным с момента совершения любых из перечисленных действий.