ЗАМАНА - Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус

Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус

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24 марта, 2020. Вторник 16:06
Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус

Народный артист России Лев Лещенко и его жена Ирина госпитализированы в московском поселке Коммунарка с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом передает «Московский комсомолец» во вторник, 24 марта.

Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус
Происшествия

Сообщают, что Лещенко и его супруга попали в госпиталь несколько дней назад после того, как Лещенко вызвал на дом скорую помощь. Врачи диагностировали у него двустороннее воспаление легких, но в целях осторожности приняли решение их госпитализировать. Диагноз «коронавирус» ни у Лещенко, ни у его жены пока не поставлен

 

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