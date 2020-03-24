Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус

Народный артист России Лев Лещенко и его жена Ирина госпитализированы в московском поселке Коммунарка с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом передает «Московский комсомолец» во вторник, 24 марта.

Сообщают, что Лещенко и его супруга попали в госпиталь несколько дней назад после того, как Лещенко вызвал на дом скорую помощь. Врачи диагностировали у него двустороннее воспаление легких, но в целях осторожности приняли решение их госпитализировать. Диагноз «коронавирус» ни у Лещенко, ни у его жены пока не поставлен