ФСБ задержала хакеров за продажу краденых данных банковских карт
- Автор Мадина
- 24 марта, 2020. Вторник 15:05
Федеральная служба безопасности (ФСБ) заявила об аресте больше 30 человек из нескольких субъектов страны за продажу краденых данных банковских карт. Преступники получали доступ к данным через взлом учетных записей пользователей и платежных систем.
Аресты случились сразу в нескольких субъектах: Москва, Санкт-Петербург, Крым и Севастополь, Северная Осетия, Калужская, Псковская, Самарская, Московская, Ленинградская и Тамбовская области..
Группа злоумышленников создала около 90 интернет-магазинов, в которых можно было приобрести данные чужих банковских карт, передает ФСБ. Украденными оказались карты как российских, так и зарубежных банков, в том числе кредитные карты. 25 арестованных обвиняют по статье Уголовного кодекса о неправомерном обороте средств платежей, их держат под стражей. Среди арестованных есть граждане Украины и Литвы.
Работники органов во время ареста изъяли более $1 миллионов и 3 миллионов рублей, а также оружие, наркотики, золотые слитки и серверы, на которых находились мошеннические сайты. Оборудование для хостинга сайтов было уничтожено, сообщается в заявлении. ФСБ отмечает, что в числе изъятого имущества были фальшивые документы, в том числе фейковые российские паспорта и документы правоохранительных органов.