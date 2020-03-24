ЗАМАНА - ФСБ задержала хакеров за продажу краденых данных банковских карт

ФСБ задержала хакеров за продажу краденых данных банковских карт

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24 марта, 2020. Вторник 15:05
ФСБ задержала хакеров за продажу краденых данных банковских карт

Федеральная служба безопасности (ФСБ) заявила об аресте больше 30 человек из нескольких субъектов страны за продажу краденых данных банковских карт. Преступники получали доступ к данным через взлом учетных записей пользователей и платежных систем.

ФСБ задержала хакеров за продажу краденых данных банковских карт
Происшествия

Аресты случились сразу в нескольких субъектах: Москва, Санкт-Петербург, Крым и Севастополь, Северная Осетия, Калужская, Псковская, Самарская, Московская, Ленинградская и Тамбовская области..

Группа злоумышленников создала около 90 интернет-магазинов, в которых можно было приобрести данные чужих банковских карт, передает ФСБ.  Украденными оказались карты как российских, так и зарубежных банков, в том числе кредитные карты. 25 арестованных обвиняют по статье Уголовного кодекса о неправомерном обороте средств платежей, их держат под стражей. Среди арестованных есть граждане Украины и Литвы.

Работники органов во время ареста изъяли более $1 миллионов и 3 миллионов рублей, а также оружие, наркотики, золотые слитки и серверы, на которых находились мошеннические сайты. Оборудование для хостинга сайтов было уничтожено, сообщается в заявлении. ФСБ отмечает, что в числе изъятого имущества были фальшивые документы, в том числе фейковые российские паспорта и документы правоохранительных органов.

 

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