Работники органов во время ареста изъяли более $1 миллионов и 3 миллионов рублей, а также оружие, наркотики, золотые слитки и серверы, на которых находились мошеннические сайты. Оборудование для хостинга сайтов было уничтожено, сообщается в заявлении. ФСБ отмечает, что в числе изъятого имущества были фальшивые документы, в том числе фейковые российские паспорта и документы правоохранительных органов.