ЗАМАНА - В США родители до смерти заморили голодом семимесячную девочку

В США родители до смерти заморили голодом семимесячную девочку

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24 марта, 2020. Вторник 09:42
В США родители до смерти заморили голодом семимесячную девочку

В городе Фуке (штат Арканзас, США) родители семимесячную дочь до голодной смерти. Об этом сообщает Metro.

В США родители до смерти заморили голодом семимесячную девочку
Происшествия

Полиция, прибывшая по вызову, нашла умирающего ребенка и ее брата-близнеца, по кроватке которых ползали тараканы. Полицейские провели реанимационные действия, у них получилось вернуть девочку к жизни, но позднее ребенок умер на руках врачей.

Вскрытием было подтверждено, что ребенок погиб от голода. Судмедэксперт заметил у трупа впалые глаза, потерю мышечной массы и выступающие ребра.

Мать 24 лет и отец 19 лет обвиняются в убийстве 2-й степени, им грозит до 30 лет тюрьмы. Брат умершего ребенка и 3-е старших детей, также проживающие в доме, изъяты из семьи под опеку.

 

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