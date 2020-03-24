В США родители до смерти заморили голодом семимесячную девочку

В городе Фуке (штат Арканзас, США) родители семимесячную дочь до голодной смерти. Об этом сообщает Metro.

Полиция, прибывшая по вызову, нашла умирающего ребенка и ее брата-близнеца, по кроватке которых ползали тараканы. Полицейские провели реанимационные действия, у них получилось вернуть девочку к жизни, но позднее ребенок умер на руках врачей.

Вскрытием было подтверждено, что ребенок погиб от голода. Судмедэксперт заметил у трупа впалые глаза, потерю мышечной массы и выступающие ребра.

Мать 24 лет и отец 19 лет обвиняются в убийстве 2-й степени, им грозит до 30 лет тюрьмы. Брат умершего ребенка и 3-е старших детей, также проживающие в доме, изъяты из семьи под опеку.